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Премьер-министр Туниса заразился коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши заразился коронавирусом. Он самоизолировался и находится под контролем врачей. Работать глава правительства продолжит в удаленном режиме.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правительство Туниса.

Там отметили, что заражение аль-Мешиши коронавирусом подтвердилось после очередного теста на COVID-19.

Премьер отменил все встречи и самоизолировался под наблюдением врачей. Он продолжит работу в удаленном режиме.

"Его болезнь не скажется на работе правительства", - отметили в пресс-службе.

Все контактировавшие с главой правительства проходят медицинские обследования.

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