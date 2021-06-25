Прем'єр-міністр Тунісу заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Тунісу Хішам аль-Мешіші заразився коронавірусом. Він самоізолювався і знаходиться під контролем лікарів. Працювати глава уряду продовжить у віддаленому режимі.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прес-службу уряд Тунісу.
Там зазначили, що зараження аль-Мешіші коронавірусом підтвердилося після чергового тесту на COVID-19.
Прем'єр скасував всі Зустрічі і самоізолювався під наглядом лікарів. Він продовжить роботу у віддаленому режимі.
"Його хвороба не позначиться на роботі уряду", - зазначили в прес-службі.
Всі контактували з главою уряду проходять медичні обстеження.