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Прем'єр-міністр Тунісу заразився коронавірусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Тунісу Хішам аль-Мешіші заразився коронавірусом. Він самоізолювався і знаходиться під контролем лікарів. Працювати глава уряду продовжить у віддаленому режимі.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прес-службу уряд Тунісу.

Там зазначили, що зараження аль-Мешіші коронавірусом підтвердилося після чергового тесту на COVID-19.

Прем'єр скасував всі Зустрічі і самоізолювався під наглядом лікарів. Він продовжить роботу у віддаленому режимі.

"Його хвороба не позначиться на роботі уряду", - зазначили в прес-службі.

Всі контактували з главою уряду проходять медичні обстеження.

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