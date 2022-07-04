Прем’єр-міністр Швеції вперше у Києві: вже зустрілася з Зеленським
Фото: президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, що вперше відвідала Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
"Радий зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний", - написав він.
Зеленський подякував Андерссон за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до Європейського Союзу у майбутньому.
Нагадаємо, Магдалена Андерссон вже відвідала Бучу і Бородянку, які перебували під окупацією росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.