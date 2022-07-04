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Прем’єр-міністр Швеції вперше у Києві: вже зустрілася з Зеленським

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 19:31
Прем’єр-міністр Швеції вперше у Києві: вже зустрілася з Зеленським Фото: президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, що вперше відвідала Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"Радий зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний", - написав він.

Зеленський подякував Андерссон за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до Європейського Союзу у майбутньому.

Прем’єр-міністр Швеції вперше у Києві: вже зустрілася з Зеленським

Нагадаємо, Магдалена Андерссон вже відвідала Бучу і Бородянку, які перебували під окупацією росіян.

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