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Премьер-министр Японии не против заменить главу МИД до формирования Кабмина

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Япония, Пятница 05 ноября 2021 03:50
Премьер-министр Японии не против заменить главу МИД до формирования Кабмина Фото: Фумио Кисида. премьер-министр Японии (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что может взять на себя роль министра иностранных дел, пока будет сформирован новый Кабинет министров. Формирование нового Кабинета планируется в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое решение Кисида принял, поскольку действующий министр иностранных дел займет ключевой пост в правящей партии. Либерально-демократическая партия назначила Тосимицу Мотеги генеральным секретарем партии.

"До прихода к новому Кабинету министров я подумываю о том, чтобы работать министром иностранных дел", - сказал журналистам Кисида.

На должность премьер-министра Кисиду утвердят 10 ноября. Для этого парламент соберется на специальное заседание.

Ожидается, что после этого он сформирует новый Кабинет министров. Произойти это должно в течение месяца.

Напомним, что Япония встревожена совместным проходом военных кораблей России и Китая через проливы Цугару и Осуми. Там следят за их манипуляциями.

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