Премьер-министр Японии не против заменить главу МИД до формирования Кабмина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что может взять на себя роль министра иностранных дел, пока будет сформирован новый Кабинет министров. Формирование нового Кабинета планируется в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такое решение Кисида принял, поскольку действующий министр иностранных дел займет ключевой пост в правящей партии. Либерально-демократическая партия назначила Тосимицу Мотеги генеральным секретарем партии.

"До прихода к новому Кабинету министров я подумываю о том, чтобы работать министром иностранных дел", - сказал журналистам Кисида.

На должность премьер-министра Кисиду утвердят 10 ноября. Для этого парламент соберется на специальное заседание.