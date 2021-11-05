Прем'єр-міністр Японії не проти замінити главу МЗС до формування Кабміну
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що може взяти на себе роль міністра закордонних справ, поки буде сформований новий Кабінет Міністрів. Формування нового Кабінету планується в цьому місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таке рішення Кісіда прийняв, оскільки чинний міністр закордонних справ займе ключову посаду в правлячій партії. Ліберально-демократична партія призначила Тосіміцу Мотегі Генеральним секретарем партії.
"До приходу до нового Кабінету міністрів я подумую про те, щоб працювати міністром закордонних справ", - сказав журналістам Кісіда.
На посаду прем'єр-міністра Кисиду затвердять 10 листопада. Для цього парламент збереться на спеціальне засідання.
Очікується, що після цього він сформує новий Кабінет міністрів. Відбутися це повинно протягом місяця.
Нагадаємо, що Японія стривожена спільним проходом військових кораблів Росії і Китаю через протоки Цугару і Осумі. Там стежать за їх маніпуляціями.