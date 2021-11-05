Прем'єр-міністр Японії не проти замінити главу МЗС до формування Кабміну

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що може взяти на себе роль міністра закордонних справ, поки буде сформований новий Кабінет Міністрів. Формування нового Кабінету планується в цьому місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таке рішення Кісіда прийняв, оскільки чинний міністр закордонних справ займе ключову посаду в правлячій партії. Ліберально-демократична партія призначила Тосіміцу Мотегі Генеральним секретарем партії.

"До приходу до нового Кабінету міністрів я подумую про те, щоб працювати міністром закордонних справ", - сказав журналістам Кісіда.

На посаду прем'єр-міністра Кисиду затвердять 10 листопада. Для цього парламент збереться на спеціальне засідання.