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Премьер-министр Японии призвал Путина к дипломатии

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Япония, Пятница 18 февраля 2022 01:40
Премьер-министр Японии призвал Путина к дипломатии Фото: Фумио Кисида, премьер-министр Японии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он призвал президента РФ к дипломатии и деэскалации по отношению к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Кисида заявил, что Япония выступает против применения силы и будет продолжать следить за украинско-российской ситуацией с "серьезной озабоченностью". Он пообещал, что Япония, инициировавшая телефонные переговоры, "продолжит настойчивые дипломатические усилия по ослаблению напряженности".

По его словам, Путин заверил японского лидера, что Россия не намерена вторгаться в Украину. Также президент РФ изложил позицию России по ситуации, но не стал вдаваться в подробности.

По его словам, Япония будет координировать свои действия с другими развитыми странами "Большой семерки" и при необходимости примет соответствующие меры. При этом он не уточнил, какие именно санкции он обсуждал с Путиным.

При этом отмечается, что в случае российского вторжения Япония рассматривает возможность введения санкций одновременно с "Большой семеркой", но "этот шаг может привести к дальнейшему тупику в их переговорах по двустороннему соглашению".

"Ситуация в Украине крайне напряженная. Если мы позволим изменить статус-кво силой, это пошлет неверный сигнал не только Европе, но и Азии и остальному миру", - заявил Кисида.

Он подчеркнул, что Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне сосредоточения Россией вооруженных сил.

Напомним, что страны "Большой семерки" планируют провести срочное заседание по Украине. Встреча состоится в Германии на этой неделе.

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Япония Вторжение России в Украину Российская Федерация Владимир Путин
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