ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр-міністр Японії закликав Путіна до дипломатії

Новость на русском →
Японія, П'ятниця 18 лютого 2022 01:40
Прем'єр-міністр Японії закликав Путіна до дипломатії Фото: Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він закликав президента РФ до дипломатії і деескалації по відношенню до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Кісіда заявив, що Японія виступає проти застосування сили і буде продовжувати стежити за українсько-російською ситуацією з "серйозною стурбованістю". Він пообіцяв, що Японія, яка ініціювала телефонні переговори, "продовжить наполегливі дипломатичні зусилля з ослаблення напруженості".

За його словами, Путін запевнив японського лідера, що Росія не має наміру вторгатися в Україну. Також президент РФ виклав позицію Росії щодо ситуації, але не став вдаватися в подробиці.

За його словами, Японія координуватиме свої дії з іншими розвиненими країнами "Великої сімки" і при необхідності вживе відповідних заходів. При цьому він не уточнив, які саме санкції він обговорював з Путіним.

При цьому наголошується, що в разі російського вторгнення Японія розглядає можливість введення санкцій одночасно з "Великою сімкою", але "цей крок може призвести до подальшого глухого кута в їх переговорах щодо двосторонньої угоди".

"Ситуація в Україні вкрай напружена. Якщо ми дозволимо змінити статус-кво силою, це пошле невірний сигнал не тільки Європі, а й Азії та решті світу", - заявив Кісіда.

Він підкреслив, що Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі зосередження Росією збройних сил.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" планують провести термінове засідання по Україні. Зустріч відбудеться в Німеччині цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Вторгнення Росії до України Російська Федерація Володимир Путін
NEWS
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій