Прем'єр-міністр Японії закликав Путіна до дипломатії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він закликав президента РФ до дипломатії і деескалації по відношенню до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

Кісіда заявив, що Японія виступає проти застосування сили і буде продовжувати стежити за українсько-російською ситуацією з "серйозною стурбованістю". Він пообіцяв, що Японія, яка ініціювала телефонні переговори, "продовжить наполегливі дипломатичні зусилля з ослаблення напруженості".

За його словами, Путін запевнив японського лідера, що Росія не має наміру вторгатися в Україну. Також президент РФ виклав позицію Росії щодо ситуації, але не став вдаватися в подробиці.

За його словами, Японія координуватиме свої дії з іншими розвиненими країнами "Великої сімки" і при необхідності вживе відповідних заходів. При цьому він не уточнив, які саме санкції він обговорював з Путіним.

При цьому наголошується, що в разі російського вторгнення Японія розглядає можливість введення санкцій одночасно з "Великою сімкою", але "цей крок може призвести до подальшого глухого кута в їх переговорах щодо двосторонньої угоди".

"Ситуація в Україні вкрай напружена. Якщо ми дозволимо змінити статус-кво силою, це пошле невірний сигнал не тільки Європі, а й Азії та решті світу", - заявив Кісіда.