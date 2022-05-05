Премьер-министр Японии и Папа Римский намерены избавить мир от ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Папа Римский Франциск пообещали работать вместе, чтобы попытаться избавить мир от ядерного оружия. Об этом официальные лица Ватикана и Японии заявили в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Переговоры касались двусторонних и международных отношений, с особым вниманием к войне в Украине. В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что премьер-министр и Папа Римский разделяют решимость положить конец подлой войне и восстановить мир в Украине.

Кисида выразил обещание сотрудничать с Ватиканом в усилиях по созданию мира без ядерного оружия. Премьер-министр Японии также осудил действия Северной Кореи, которые угрожают миру, безопасности и стабильности международного сообщества испытанием новых ракет.