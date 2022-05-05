Премьер-министр Японии и Папа Римский намерены избавить мир от ядерного оружия
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Папа Римский Франциск пообещали работать вместе, чтобы попытаться избавить мир от ядерного оружия. Об этом официальные лица Ватикана и Японии заявили в среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Переговоры касались двусторонних и международных отношений, с особым вниманием к войне в Украине. В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что премьер-министр и Папа Римский разделяют решимость положить конец подлой войне и восстановить мир в Украине.
Кисида выразил обещание сотрудничать с Ватиканом в усилиях по созданию мира без ядерного оружия. Премьер-министр Японии также осудил действия Северной Кореи, которые угрожают миру, безопасности и стабильности международного сообщества испытанием новых ракет.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины пригласило Папу Римского Франциска посетить Киев. МИД также поблагодарил Папу Римского за усилия по установлению справедливого мира и остановке войны.
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