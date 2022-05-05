ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр-міністр Японії і Папа Римський мають намір позбавити світ від ядерної зброї

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 05:33
Прем'єр-міністр Японії і Папа Римський мають намір позбавити світ від ядерної зброї Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і Папа Римський Франциск пообіцяли працювати разом, щоб спробувати позбавити світ від ядерної зброї. Про це офіційні особи Ватикану і Японії заявили в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Переговори стосувалися двосторонніх і міжнародних відносин, з особливою увагою до війни в Україні. У Міністерстві закордонних справ Японії заявили, що прем'єр-міністр і Папа Римський поділяють рішучість покласти край підлій війні і відновити мир в Україні.

Кісіда висловив обіцянку співпрацювати з Ватиканом у зусиллях зі створення світу без ядерної зброї. Прем'єр-міністр Японії також засудив дії Північної Кореї, які загрожують миру, безпеці і стабільності міжнародної спільноти випробуванням нових ракет.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України запросило Папу Римського Франциска відвідати Київ. МЗС також подякував Папу Римському за зусилля по встановленню справедливого миру і зупинці війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Ватикан
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни