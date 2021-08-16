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Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню независимости Украины. Они примут участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". В визите также примет участие министр обороны Петер Хультквист", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Напомним, также в саммите Крымской платформы примет участие президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, участие в саммите подтвердили уже 42 страны.

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Крымская платформаШвеция