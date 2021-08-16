Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен і міністр оборони Пітер Хультквіст приїдуть до Києва до Дня Незалежності України. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швеції.
"Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи "Кримська платформа". У візиті також візьме участь Міністр оборони Петер Хультквіст", - йдеться в повідомленні.
При цьому в прес-службі зазначили, що участь прем'єр-міністра підтверджує принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Нагадаємо, також у саміті Кримської платформи візьме участь президент Польщі Анджей Дуда.
Крім того, участь у саміті підтвердили вже 42 країни.