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Премьер-министр непризнанной Южной Осетии ушел в отставку на фоне протестов

Автор: Артур Родивилов

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра Эрика Пухаева. Он подал в отставку на фоне протестов населения против произвола силовиков.

Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 28 августа на митинг в центре Цхинвали собрались несколько сотен человек. Причиной протестов стала смерть Инала Джабиева, подозреваемого в нападении на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева.

Джабиева содержали в СИЗО, откуда с телесными повреждениями доставили в больницу, где мужчина скончался.

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Протестующие требовали отставки президента и правительства непризнанной республики. Ранее Бибилов отстранил Наниева от должности главы МВД на время проведения следственных мероприятий.

18 августа автомобиль Игоря Наниева обстреляли неизвестные, во время инцидента никто не пострадал.

Как известно, 7 августа 2008 началась российско-грузинская война, следствием которой стала оккупация Россией двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Российские войска вторглись в Грузию якобы с целью поддержки сепаратистских сил. Боевые действия продолжались до 12 августа 2008 года.

Напомним, в июле на административной границе с Южной Осетией российско-оккупационные силы ранили и задержали гражданина Грузии; оккупанты утверждают, что грузин стрелял из ружья в сторону осетинских пограничников.

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