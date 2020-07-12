На границе с Южной Осетией российские оккупанты похитили и ранили грузина

Фото: российские военные в Южной Осетии (ria.ru)

Грузина похитили вблизи линии разграничения в муниципалитете Каспи

В муниципалитете Каспи, вблизи линии разграничения с оккупированной Южной Осетией, российские войска ранили и похитили гражданина Грузии. Министерство иностранных дел Грузии расценивает действия оккупационных сил как еще одну опасную провокацию.

Об этом сообщает "Грузия Online".

В грузинском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия российских оккупантов направлены на обострение и дестабилизацию ситуации на местах во время пандемии коронавируса.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, жителя села Квемо задержали вблизи крепости Схвило. В ходе задержания мужчина получил ранение в ногу.

То, что российские оккупационные силы открыли огонь по мирному жителю, в грузинском МИДе расценивают как еще один пример грубого нарушения РФ соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Российское агентство "РБК" со ссылкой на так называемый "комитет госбезопасности Южной Осетии" рассказало, что грузин якобы открыл огонь из помпового ружья по пограничникам Южной Осетии, после чего получил ранение голеностопа и был задержан.

Напомним, для возвращения оккупированных территорий Южной Осетии и Абхазии в Грузии хотели создать аналог нормандского формата.