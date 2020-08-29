Прем'єр-міністр невизнаної Південної Осетії пішов у відставку на тлі протестів

Президент самопроголошеної республіки Південна Осетія Анатолій Бібілов прийняв відставку прем'єр-міністра Еріка Пухаєва. Він подав у відставку на тлі протестів населення проти свавілля силовиків.

Про це повідомляє ТАСС.

Увечері 28 серпня на мітинг в центрі Цхінвалі зібралися кілька сотень людей. Причиною протестів стала смерть Інала Джабієва, підозрюваного в нападі на міністра внутрішніх справ Південної Осетії Ігоря Нанієва.

Джабієва утримували в СІЗО, звідки з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де чоловік помер.

Протестувальники вимагали відставки президента та уряду невизнаної республіки. Раніше Бібілов усунув Нанієва від посади голови МВС на час проведення слідчих заходів.

18 серпня автомобіль Ігоря Нанієва обстріляли невідомі, під час інциденту ніхто не постраждав.

Як відомо, 7 серпня 2008 почалася російсько-грузинська війна, наслідком якої стала окупація Росією двох грузинських регіонів - Абхазії і Південної Осетії. Російські війська вторглися в Грузію нібито з метою підтримки сепаратистських сил. Бойові дії тривали до 12 серпня 2008 року.

Нагадаємо, в липні на адміністративному кордоні з Південною Осетією російсько-окупаційні сили поранили і затримали громадянина Грузії; окупанти стверджують, що грузин стріляв з рушниці у бік осетинських прикордонників.