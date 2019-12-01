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Премьер-министр Мальты "отложил" свою отставку до середины января

Новости » Политика     01.12.2019 - 23:56
Премьер-министр Мальты "отложил" свою отставку до середины января
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Правящая партия запустит этот процесс в середине зимы

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который подает в отставку из-за убийства журналистки, заявил, что не собирается уходить немедленно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Мускат попросит свою правящую Лейбористскую партию начать процесс в следующем месяце для выбора нового лидера страны.

"В телевизионном обращении в воскресенье вечером Мускат сказал, что не собирается уходить немедленно, а объявил о процессе по замене его, который начнется 12 января", - говорится в сообщении.

Это вызвало критику со стороны некоторых оппонентов, которые сказали, что он должен уйти прямо сейчас.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, Мускат заявил своим коллегам, что планирует немедленно подать в отставку.

РБК-Украина писало, что 28 ноября, сообщалось, что на Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската после недели "политических отставок" в его правительстве. После этого Кабинет министров и члены парламентских фракций Мальты собрались в четверг на экстренное заседание.

Как известно, на Мальте возобновилось расследование убийства журналистки Дафны Каруани Галиции, которая погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала заявления в полицию о том, что ей угрожают.

В июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получения выгоды от тайной оффшорной компании. Журналистка проводила расследование этих фактов.

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