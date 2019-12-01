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Прем'єр-міністр Мальти "відклав" свою відставку до середини січня

Новини » Політика     01.12.2019 - 23:56
Прем'єр-міністр Мальти "відклав" свою відставку до середини січня
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Правляча партія запустить цей процес в середині зими

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який подає у відставку через вбивство журналістки, заявив, що не збирається йти негайно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що Мускат попросить свою правлячу Лейбористську партію почати процес в наступному місяці для вибору нового лідера країни.

"У телевізійному зверненні в неділю ввечері Мускат сказав, що не збирається йти негайно, а оголосив про процес по заміні його, який розпочнеться 12 січня", - йдеться в повідомленні.

Це викликало критику з боку деяких опонентів, які сказали, що він повинен піти прямо зараз.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 листопада, Мускат заявив своїм колегам, що планує негайно подати у відставку.

РБК-Україна писало, що 28 листопада, повідомлялося, що на Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Муската після тижня "політичних відставок" в його уряді. Після цього Кабінет міністрів і члени парламентських фракцій Мальти зібралися в четвер на екстрене засідання.

Як відомо, на Мальті поновилося розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галичини, яка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.

У липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем'єра країни Джозефа Мускату, якого підозрювали у зловживаннях і отримання вигоди від таємницею офшорної компанії. Журналістка проводила розслідування цих фактів.

Підозрюваному у вбивстві журналістки на Мальті висунули обвинувачення На Мальті вимагають відставки прем'єра на фоні розслідування вбивства журналістки
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