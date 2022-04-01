ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер-министр Канады встретился с украинскими депутатами

Новина українською →
Канада, Пятница 01 апреля 2022 05:34
Премьер-министр Канады встретился с украинскими депутатами Фото: Джастин Трюдо встретился с украинскими депутатами (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился в Оттаве с членами украинской парламентской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трюдо в Twitter.

"Сегодня я разговаривал с украинскими парламентариями. Они рассказали мне о войне дома и помощи, в которой они нуждаются от Канады и всего мира. Их стойкость и сила украинского народа являются источником вдохновения, и мы продолжим поддерживать их", - написал Трюдо.

Напомним, лидеры ЕС заявили, что перейдут к жесткой линии с Китаем в случае его поддержки Российской Федерации в войне против Украины. По словам европейских дипломатов, речь идет не только о военно-технической помощи, но и о поддержке попыток России избежать санкций.

Мы также писали о том, что Австралия дополнительно предоставит Украине 18,7 миллиона долларов военной помощи. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил, что общая военная помощь Австралии достигнет 116 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джастин Трюдо Канада
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину