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Зеленский обсудил вопросы России и G7 с премьером Канады

Новости » Политика    22.08.2019 - 19:12
Зеленский обсудил вопросы России и G7 с премьером Канады
Фото: Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы стороны обсудили возвращение России в "Большую семерку", передает пресс-служба президента Украины.

В ходе разговора Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Президент подчеркнул, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Также Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Стороны договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции.

Также сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время разговора сторонами была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока РФ систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить РФ присоединиться к G7. При этом Европейский союз выступил против присоединения России к группе G7.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжастин Трюдо
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