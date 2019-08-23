Послы стран G7 подтвердили готовность помогать Украине на пути реформ

Иллюстративное фото (army.mil)

Послы стран подтвердили приверженность в содействии Украине на пути реформ

Послы стран "Большой семерки" (G7) подтвердили свою готовность и приверженность в содействии Украине на пути реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы послов в Twitter.

Послы подтверждают готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ/

"По случаю Дня Независимости Украины uруппа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении группы G7.

Напомним, 22 августа лидеры Германии, Франции и Великобритании отвергли предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку".

Как сообщало РБК-Украина, Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить России присоединиться к G7. Трамп отметил, что ухода России из "Большой семерки" хотел его предшественник, демократ Барак Обама. "Но я думаю, что гораздо более целесообразно, чтобы Россия была в ней. Это должна быть G8, потому что многое из того, о чем мы говорим, имеет отношение к России", - сказал Трамп.