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Послы стран G7 подтвердили готовность помогать Украине на пути реформ

Новости » Политика    23.08.2019 - 19:38
Послы стран G7 подтвердили готовность помогать Украине на пути реформ
Иллюстративное фото (army.mil)

Послы стран подтвердили приверженность в содействии Украине на пути реформ

Послы стран "Большой семерки" (G7) подтвердили свою готовность и приверженность в содействии Украине на пути реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы послов в Twitter.

Послы подтверждают готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ/

"По случаю Дня Независимости Украины uруппа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении группы G7.

Напомним, 22 августа лидеры Германии, Франции и Великобритании отвергли предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку".

Как сообщало РБК-Украина, Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить России присоединиться к G7. Трамп отметил, что ухода России из "Большой семерки" хотел его предшественник, демократ Барак Обама. "Но я думаю, что гораздо более целесообразно, чтобы Россия была в ней. Это должна быть G8, потому что многое из того, о чем мы говорим, имеет отношение к России", - сказал Трамп.

Фриланд заявила, что Россия может вернутся в G7 только после возвращения Крыма В эти выходные не ожидается голосования по присоединению России к G7
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