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Прем'єр-міністр Канади обговорив питання України з генсеком США

Новини » Політика    23.08.2019 - 21:06
Прем'єр-міністр Канади обговорив питання України з генсеком США
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Деталі зустрічі не повідомляються

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив ситуацію в Україні під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Трюдо.

Зустріч політиків пройшла в четвер 22 серпня у столиці Канади Оттаві. Політики обговорили низку актуальних глобальних проблем, серед яких було питання й України.

"Прем'єр-міністр і державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних питань, зокрема по Венесуелі, Ірану, Україні, а також Джамму і Кашмірі", - йдеться в повідомленні.

При цьому подробиці розмови не повідомляють.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо питання повернення Росії в склад "великої вісімки". Крім цього, сторони домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресії РФ і захисту інтересів України після саміту G7 у Франції.

Також повідомлялося, що посли країн G7 висловили готовність допомагати Україні на шляху реформ.

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