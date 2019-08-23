Прем'єр-міністр Канади обговорив питання України з генсеком США

Деталі зустрічі не повідомляються
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив ситуацію в Україні під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Трюдо.
Зустріч політиків пройшла в четвер 22 серпня у столиці Канади Оттаві. Політики обговорили низку актуальних глобальних проблем, серед яких було питання й України.
"Прем'єр-міністр і державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних питань, зокрема по Венесуелі, Ірану, Україні, а також Джамму і Кашмірі", - йдеться в повідомленні.
При цьому подробиці розмови не повідомляють.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо питання повернення Росії в склад "великої вісімки". Крім цього, сторони домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресії РФ і захисту інтересів України після саміту G7 у Франції.
Також повідомлялося, що посли країн G7 висловили готовність допомагати Україні на шляху реформ.