Премьер Италии Драги уходит в отставку

Марио Драги уходит в отставку с поста премьер-министра Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.it.
Драги пережил вотум недоверия в Сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.
Парламентарии Движения 5 звезд отказались участвовать в голосовании из-за противодействия частям законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.
В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез.
"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", - цитирует его заявление пресс-служба Правительства.
На заседании Совмина премьер сообщил, что передаст соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.
Напомним, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о выходе из партии "Движение пяти звезд", чтобы сформировать новую парламентскую группу, которая поддерживает правительство премьер-министра Марио Драги. Политик осудил действия Путина.
Ранее мы сообщали, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.