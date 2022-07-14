Премьер Италии Драги уходит в отставку

Драги пережил вотум недоверия в Сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.

Парламентарии Движения 5 звезд отказались участвовать в голосовании из-за противодействия частям законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.

В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", - цитирует его заявление пресс-служба Правительства.

На заседании Совмина премьер сообщил, что передаст соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.