Прем'єр Італії Драгі йде у відставку

Маріо Драгі йде у відставку з посади прем'єр-міністра Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.it.
Драгі пережив вотум недовіри в сенаті Італії, але майбутнє його уряду було поставлено під питання через бойкот голосування Рухом 5 зірок, ключовим союзником коаліції.
Парламентарі Руху 5 зірок відмовилися брати участь у голосуванні через протидію частинам законопроєкту про полегшення стрімкого зростання цін на енергоносії, з яким був пов’язаний вотум довіри.
У своїй заяві Драгі сказав, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник.
"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", - цитує його заяву прес-служба Уряду.
На засіданні Радміну прем'єр повідомив, що передасть відповідну заяву президенту Італії Серджо Маттарелле.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про вихід з партії "Рух п'яти зірок", щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі. Політик засудив дії Путіна.
Раніше ми повідомляли, що глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.