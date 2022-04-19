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Премьер-министр Испании приедет в Киев в ближайшее время, - Reuters

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Киев (facebook.com/pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в столицу Украины Киев, встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По данным источника, в правительстве, визит состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санчес заявил в понедельник, что Испания вновь откроет свое посольство в Киеве, которое было закрыто с 24 февраля.

Санчес пошел по стопам нескольких других европейских лидеров, в том числе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьер-министров Великобритании и Чехии, которые посетили Украину после вторжения России в страну в знак поддержки ее президента и народа.

Как сообщало РБК-Украина, посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Испания