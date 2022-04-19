Прем'єр-міністр Іспанії приїде до Києва найближчим часом, - Reuters

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправиться в столицю України Київ, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За даними джерела, в уряді, візит відбудеться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Санчес заявив у понеділок, що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке було закрито з 24 лютого.

Санчес пішов по стопах кількох інших європейських лідерів, у тому числі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а також прем'єр-міністрів Великобританії і Чехії, які відвідали Україну після вторгнення Росії в країну на знак підтримки її президента і народу.

Як повідомляло РБК-Україна, посольство Іспанії відновить роботу в Києві через кілька днів.