Прем'єр-міністр Іспанії приїде до Києва найближчим часом, - Reuters

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправиться в столицю України Київ, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За даними джерела, в уряді, візит відбудеться найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Санчес заявив у понеділок, що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке було закрито з 24 лютого.
Санчес пішов по стопах кількох інших європейських лідерів, у тому числі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а також прем'єр-міністрів Великобританії і Чехії, які відвідали Україну після вторгнення Росії в країну на знак підтримки її президента і народу.
Як повідомляло РБК-Україна, посольство Іспанії відновить роботу в Києві через кілька днів.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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