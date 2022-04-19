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Прем'єр-міністр Іспанії приїде до Києва найближчим часом, - Reuters

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 13:26
Прем'єр-міністр Іспанії приїде до Києва найближчим часом, - Reuters Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до Києва (facebook.com/pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправиться в столицю України Київ, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За даними джерела, в уряді, візит відбудеться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Санчес заявив у понеділок, що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке було закрито з 24 лютого.

Санчес пішов по стопах кількох інших європейських лідерів, у тому числі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а також прем'єр-міністрів Великобританії і Чехії, які відвідали Україну після вторгнення Росії в країну на знак підтримки її президента і народу.

Як повідомляло РБК-Україна, посольство Іспанії відновить роботу в Києві через кілька днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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