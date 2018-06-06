Премьер-министр Испании объявил состав нового правительства

Среди 18 министерских должностей 11 получили женщины

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, подавляющее большинство постов в котором получили женщины. Об этом сообщает El Pais.

Так, среди 18 министерских должностей 11 получили женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. Правительство на 61,1% сформирован из женщин и это самый большой показатель в истории Испании.

Как отмечается, министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительстве назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Жозеп Боррель, который находился на этой должности в 2004-2007 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что социалист Педро Санчес, который стал главой правительства Испании, не намерен назначать на министерские посты членов партии "Подемос", что поддержала его.

Напомним, что 1 июня новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.

За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента. Вместе с тем, голосование парламента за вотум недоверия повлекло за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.