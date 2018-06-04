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Інтерв'ю

Новий прем'єр Іспанії не включить до складу уряду членів партії "Подемос"

НовиниПолітика    04.06.2018 - 20:33
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Партія "Подемос" була однією з партій, яка проголосувала за недовіру уряду Рахоя

Соціаліст Педро Санчес, який став главою уряду Іспанії після винесення вотуму недовіри прем'єру Маріано Рахою, не має наміру призначати на міністерські пости членів партії "Подемос", що підтримала його. Про це повідомив у ефірі іспанського телебачення, заступник генерального секретаря Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП) Адріана Ластра.

Як повідомляється, Ластра негативно відповіла на питання про те, чи увійдуть члени "Подемос" до складу нового уряду під керівництвом Санчеса.

"Імена тих, хто увійде в уряд, будуть опубліковані за кілька днів", - заявила вона.

Також Ластра зазначила, що сформована Санчесом адміністрація буде "по суті, соціалістичною".

Раніше члени "Подемос" заявили, що Санчесу вдасться сформувати більш стабільний уряд, якщо він включить в нього членів інших партій, крім ІСРП.

Також минулого тижня в конгресі депутатів Іспанії відбулося голосування, під час якого недовіру кабінету Рахоя висловили 180 парламентаріїв, 169 проголосували проти, один депутат утримався.

Нагадаємо, що 1 червня новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.

За недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Разом з тим, голосування парламенту за вотум недовіри потягло за собою відставку прем'єра Маріано Рахоя і всього складу уряду. 

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Теги публікації: Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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