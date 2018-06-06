Прем'єр-міністр Іспанії оголосив склад нового уряду

Серед 18 міністерських посад 11 отримали жінки

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив склад нового уряду, переважну більшість посад в якому отримали жінки. Про це повідомляє El Pais.

Так, серед 18 міністерських посад 11 отримали жінки, в тому числі посади міністра оборони, фінансів, економіки та юстиції. Уряд на 61,1% сформований із жінок і це найбільший показник в історії Іспанії.

Як зазначається, міністром закордонних справ та співпраці з Євросоюзом в іспанському уряду призначений колишній президент Європейського парламенту 71-річний Жозеп Боррель, який перебував на цій посаді у 2004-2007 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що соціаліст Педро Санчес, який став главою уряду Іспанії, не має наміру призначати на міністерські пости членів партії "Подемос", що підтримала його.

Нагадаємо, що 1 червня новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.

За недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Разом з тим, голосування парламенту за вотум недовіри потягло за собою відставку прем'єра Маріано Рахоя і всього складу уряду.

