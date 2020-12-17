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Премьер-министр Ирландии ограничил общение из-за контакта с Макроном

Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин ограничил общение и сдал еще один тест на коронавирус. Он общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщает Irish Times.

Отмечается, что после прибытия из саммита ЕС, который прошел 10-11 декабря, результат теста Мартина был отрицательный. Но сегодня премьер-министр прошел еще один в качестве меры предосторожности и ограничил временно контакты. В правительстве ожидают результаты теста Мартина в течение нескольких часов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сегодня получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.

РБК-Украина писало, что президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работу.

Также из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Кроме него на самоизоляцию отправился премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он общался с Макроном в среду.

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