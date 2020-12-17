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Прем'єр-міністр Ірландії обмежив спілкування із-за контакту з Макроном

Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін обмежив спілкування і здав ще один тест на коронавірус. Він спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Про це повідомляє Irish Times.

Зазначається, що після прибуття з саміту ЄС, який пройшов 10-11 грудня, результат тесту Мартіна був негативний. Але сьогодні прем'єр-міністр пройшов ще один у якості запобіжного заходу і обмежив тимчасово контакти. В уряді очікують результати тесту Мартіна протягом декількох годин.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили в прес-службі президента.

РБК-Україна писало, що президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу.

Також з-за контакту з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном в середу.

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