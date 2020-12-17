Прем'єр-міністр Ірландії обмежив спілкування із-за контакту з Макроном

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін обмежив спілкування і здав ще один тест на коронавірус. Він спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє Irish Times.
Зазначається, що після прибуття з саміту ЄС, який пройшов 10-11 грудня, результат тесту Мартіна був негативний. Але сьогодні прем'єр-міністр пройшов ще один у якості запобіжного заходу і обмежив тимчасово контакти. В уряді очікують результати тесту Мартіна протягом декількох годин.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили в прес-службі президента.
РБК-Україна писало, що президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу.
Також з-за контакту з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном в середу.