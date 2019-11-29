Премьер-министр Хорватии посетит Украину с официальным визитом

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посетит Украину с официальным взиитом в первой половине 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

Как сообщается, вице-премьер Дмитрий Кулеба во время визита в Хорватию передал премьер-министру страны приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время в период председательства Хорватии в Совете ЕС в первой половине 2020 года.

"Андрей Пленкович принял приглашение. Глава правительства Хорватии также подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета, евроинтеграционных стремлений Украины и комплекса внутренних реформ, происходящих в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Хорватии Загребе более 20 тысяч сотрудников сферы образования вышли на акцию протеста. Митингующие требуют повышение заработных плат.

Ранее в Польше и Хорватии раскритиковали заявление Макрона по НАТО. Со словами поддержки в отношении НАТО выступил министр иностранных дел Хорватии Грик Радман.