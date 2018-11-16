Премьер-министр Чехии заявил, что никогда не подаст в отставку

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Накануне Сенат страны принял резолюцию с призывом к премьеру сложить полномочия

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свете скандала, связанного с посещением его сыном аннексированного Крыма заявил, что никогда не подаст в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

Накануне, в четверг, 15 ноября, сенат Чехии принял резолюцию, в которой призывает Бабиша к добровольної отставке. Глава правительства отреагировал эмоционально и заявил, что этого не будет.

"Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда", - подчеркнул он.

Также в четверг на улицы Праги вышли тысячи людей. Жители чешской столицы требовали отставки премьер-министра Бабиша. Люди держали плакаты с надписями "Andrej do krimu" (игра слов в чешском языке - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму - ред.).

Напомним, вчера министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил пребывания сына премьер-министра страны Андрея Бабиша-младшего в аннексированном Крыму.

Он заявил о намерении провести переговоры с украинской и российской сторонами для изучения всех деталей инцидента. К тому же подчеркнул, что Чехия не признает аннексии Крыма и не рекомендует своим гражданам посещать полуостров. При этом он отметил, что рекомендации касаются и руководства страны, в частности, премьер-министра.

Как сообщало РБК-Украина, в 2017 году сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил полиции, что отец насильно вывез его на территорию оккупированного Крыма, чтобы спрятать на время расследования коррупционного скандала. Сын главы правительства назвал это "похищением". Полиция подтвердила наличие сообщения и проверяет все факты.

В свою очередь, премьер-министр Чехии отрицает обвинения в отношении его сына. По словам Бабиша, информация о похищении не соответствует действительности: "Мой сын психически болен, он принимает лекарство, ему нужен надзор, и он живет со своей мать'ю в Швейцарии".