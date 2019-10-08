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Прем'єр-міністр Азербайджану подав у відставку

Новини » Політика    08.10.2019 - 14:30
Прем'єр-міністр Азербайджану подав у відставку
Фото: Новруз Мамедов (1905 az)

Мамедов пішов у відставку за власним бажанням

У вівторок, 8 жовтня, прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OXY.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Новруз Мамедов звернувся до президентові Ільхаму Алієву з проханням про відставку.

Незабаром після цього парламент Азербайджану затвердив кандидатуру нового прем'єр-міністра. Ним став помічник президента з економічних питань Алі Асадов.

Зазначимо, що Новруза Мамедова призначили на посаду прем'єр-міністра після президентських виборів в квітні 2018 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ України роз'яснили процедуру відвідування окупованих районів Грузії та Азербайджану. Громадяни України, які хочуть відвідати Азербайджан, повинні керуватися законодавством країни щодо поїздок в Нагорний Карабах.

Крім того, Україна, Азербайджан і Туреччина створять тристоронній формат співпраці. В рамках цього формату планується обговорювати питання розвитку політичного, економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства між країнами.

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