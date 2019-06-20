Премьер Малайзии назвал выводы по MH17 "заговором" против России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политическим заговором против России заключение международной следственной группы по катастрофе малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает местное издание Star.

В частности, он заявил, что выводы следствия не убедили его, и потребовал, чтобы следователи предоставили доказательства того, что за атакой на "Боинг" стояла Россия.

"Еще до того, как они (следователи JIT, - ред.) рассмотрели дело, они уже утверждали, что оно (уничтожение "Боинга", - ред.) было сделано Россией", - сказал премьер Малайзии.

Отвечая на вопрос, не связана ли его позиция с тем, что Россия является крупнейшим покупателем пальмового масла из Малайзии, Махатхир Мохамад заявил, что здесь нет никакой зависимости.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.