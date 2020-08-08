Премьер Ливана призвал провести досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб призвал провести досрочные парламентские выборы в связи со взрывом в порту Бейрута. Такое заявление он сделал на фоне захвата правительственных зданий в ливанской столице и столкновений с силовиками.

Об этом сообщает арабское агентство Al Arabiya.

Диаб заявил, что взрыв в Бейрутском порту, который привел к гибели более 150 человек и травмировании еще 5 тысяч жителей столицы, стал следствием многолетней коррупции в стране.

Глава правительства заявил, что намерен подать законопроект о проведении досрочных выборов.

"Ливан находится в чрезвычайном положении, связанном со своей судьбой и будущим, но выйти из текущего кризиса невозможно без досрочных парламентских выборов", - заявил он.

Тем временем разъяренные демонстранты в Бейруте штурмуют здания министерств экономики и природы и уже вошли в Министерство энергетики Ливана. Кроме того, в здании напротив ливанского парламента вспыхнул пожар.

До этого протестующие захватили здание МИД и заявили, что оно будет штабом "Ливанской революции".