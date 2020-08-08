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В Бейруте протестующие захватили здание МИД

Бейрут, Суббота 08 августа 2020 19:26
В Бейруте протестующие захватили здание МИД
Фото: здание МИД Ливана (twitter.com/SaraAssaf)
Автор: Дмитрий Левицкий

Демонстранты вывесили плакат с лозунгом "Бейрут демилитаризован"

Разъяренные антиправительственные протестующие в Бейруте захватили здание Министерства иностранных дел Ливана. Демонстранты скандируют лозунги против политической партии "Хезболла".

Об этом сообщает арабское агентство Al Arabiya.

Протестующие вывесили плакат с лозунгом "Бейрут демилитаризован" и заявили, что здание министерства стало штаб-квартирой "Ливанской революции". Под зданием ливанского МИД произошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

Reuters пишет, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Также известно о раненых.

Арабские СМИ пишут, что ливанские силовики открыли огонь по протестующим. По информации Красного Креста в Ливане, ранения получили 110 человек, более 30 из них госпитализировали.

Кроме того, есть информация, что внутри здания внешнеполитического ведомства находятся бывшие военнослужащие.

После захвата здания МИД разъяренные протестующие отправились в Министерство экономики страны. Демонстранты тоже штурмуют здание этого министерства.

Протесты в ливанской столице вспыхнули после того, как в порту Бейрута произошли мощные взрывы, жертвами которых стали более 150 человек. Взрывы повлекли повреждение и разрушение тысяч зданий в столице Ливана.

Недовольные действиями властей ливанцы вышли на улицы 7 августа; протестующие обвиняли правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту и ряду других последствий.

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