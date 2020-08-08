Прем'єр Лівану закликав провести дострокові вибори до парламенту

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори у зв'язку з вибухом в порту Бейруту. Таку заяву він зробив на фоні захоплення урядових будівель в ліванській столиці та зіткнень з силовиками.

Про це повідомляє арабське агентство Al Arabiya.

Діаб заявив, що вибух у Бейрутському порту, який спричинив загибель понад 150 людей та травмування ще 5 тисяч мешканців столиці, став наслідком багаторічної корупції в країні.

Очільник уряду заявив, що має намір подати законопроект про проведення дострокових виборів.

"Ліван знаходиться у надзвичайному стані, пов'язаному зі своєю долею та майбутнім, але вийти з поточної кризи неможливо без дострокових парламентських виборів", - заявив він.

Тим часом розлючені демонстранти в Бейруті штурмують будівлі міністерств економіки та природи та вже увійшли до Міністерства енергетики Лівану. Крім того, у будівлі навпроти ліванського парламенту спалахнула пожежа.

До цього протестувальники захопили будівлю МЗС та заявили, що вона буде штабом "Ліванської революції".