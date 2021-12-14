Премьер Литвы допускает отставку правительства из-за "Беларуськалия"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает отставку всего правительства из-за транзита удобрений попавшего под санкции "Беларуськалия" через Литву. Президент Литвы Гитанас Науседа просит не принимать поспешных решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Если деятельность правительства вызывает так много вопросов, то, наверное, правительство, если не может на них ответить, должно завершить свои полномочия, и какое-то новое правительство могло бы продолжить работу с нуля".
При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что правительство не должно принимать поспешных решений об отставке.
"Самое главное - не принимать лихорадочных или поспешных решений, которые могли бы осложнить ситуацию, когда мы меньше всего в этом нуждаемся, учитывая все международные обстоятельства", - рассказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Литве произошел скандал из-за транзита калия из Беларуси. Два литовских министра уже подали в отставку.
Как стало известно, в августе США, Канада и Британия ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита.