Прем'єр Литви допускає відставку уряду через "Білоруськалій"

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте не виключає відставку всього уряду через транзит добрив, які потрапили під санкції "Білоруськалія" через Литву. Президент Литви Гітанас Науседа просить не приймати поспішних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Якщо діяльність уряду викликає так багато питань, то, напевно, уряд, якщо не може на них відповісти, має завершити свої повноваження, і якийсь новий уряд міг би продовжити роботу з нуля".

При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявив, що уряд не повинен приймати поспішних рішень про відставку.

"Найголовніше - не приймати гарячкових або поспішних рішень, які могли б ускладнити ситуацію, коли ми найменше цього потребуємо, враховуючи всі міжнародні обставини", - розповів він.