Премьер Косово считает, что Путин заинтересован в обострении ситуации на Балканах

"Деспотичный президент Путин - это человек войны, и он заинтересован в распространении войны, поскольку хочет нормализации войны", - сказал политик.

Курти отметил, что глава Кремля хотел бы, чтобы все относились к войне как к нормальному положению вещей, вспомнив полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В то же время премьер-министр Косово подчеркнул, что сейчас его страна имеет свои институты, органы правопорядка и обороны и готова себя защищать.

Сербия может напасть на Косово

Политик также предположил, что Сербия все же может прибегнуть к военному вторжению.

"Мы не должны исключать, что эта агрессивная политика Белграда может также трансформироваться в нападение на Косово в тот или иной способ", - добавил Курти.