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Премьер Косово считает, что Путин заинтересован в обострении ситуации на Балканах

Фото: Премьер-министр Косово Альбин Курти (regnum.ru)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Косово Альбин Курти убежден, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в обострении ситуации на сербско-косовской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Деспотичный президент Путин - это человек войны, и он заинтересован в распространении войны, поскольку хочет нормализации войны", - сказал политик.

Курти отметил, что глава Кремля хотел бы, чтобы все относились к войне как к нормальному положению вещей, вспомнив полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В то же время премьер-министр Косово подчеркнул, что сейчас его страна имеет свои институты, органы правопорядка и обороны и готова себя защищать.

Сербия может напасть на Косово

Политик также предположил, что Сербия все же может прибегнуть к военному вторжению.

"Мы не должны исключать, что эта агрессивная политика Белграда может также трансформироваться в нападение на Косово в тот или иной способ", - добавил Курти.

Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Сербией и Косово обострился. На севере частично признанного государства 31 июля были слышны звуки стрельбы и сирены.

Подробнее читайте в материале: "Ситуация обостряется. Что происходит между Сербией и Косово".

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