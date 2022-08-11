Премьер Косово считает, что Путин заинтересован в обострении ситуации на Балканах
Премьер-министр Косово Альбин Курти убежден, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в обострении ситуации на сербско-косовской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Деспотичный президент Путин - это человек войны, и он заинтересован в распространении войны, поскольку хочет нормализации войны", - сказал политик.
Курти отметил, что глава Кремля хотел бы, чтобы все относились к войне как к нормальному положению вещей, вспомнив полномасштабное вторжение РФ в Украину.
В то же время премьер-министр Косово подчеркнул, что сейчас его страна имеет свои институты, органы правопорядка и обороны и готова себя защищать.
Сербия может напасть на Косово
Политик также предположил, что Сербия все же может прибегнуть к военному вторжению.
"Мы не должны исключать, что эта агрессивная политика Белграда может также трансформироваться в нападение на Косово в тот или иной способ", - добавил Курти.
Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Сербией и Косово обострился. На севере частично признанного государства 31 июля были слышны звуки стрельбы и сирены.
Подробнее читайте в материале: "Ситуация обостряется. Что происходит между Сербией и Косово".