Прем’єр Косова вважає, що Путін зацікавлений у загостренні ситуації на Балканах

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті переконаний, що президент РФ Володимир Путін зацікавлений у загостренні ситуації на сербсько-косовському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Деспотичний президент Путін - це людина війни, і він зацікавлений у поширенні війни, оскільки хоче нормалізації війни", - сказав політик.

Курті зазначив, що очільник Кремля хотів би, аби всі ставилися до війни як до нормального стану речей, згадавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Водночас прем'єр-міністр Косово наголосив, що зараз його країна має свої інституції, органи правопорядку й оборони та готова себе захищати.

Сербія може напасти на Косово

Політик також припустив, що Сербія все ж може вдатися до війського вторгнення.

"Ми не маємо виключати, що ця агресивна політика Белграда може також трансформуватися в напад на Косово в той чи інший спосіб", - додав Курті.