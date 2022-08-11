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Прем’єр Косова вважає, що Путін зацікавлений у загостренні ситуації на Балканах

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Косово, Четвер 11 серпня 2022 02:45
Прем’єр Косова вважає, що Путін зацікавлений у загостренні ситуації на Балканах Фото: Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті (regnum.ru)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті переконаний, що президент РФ Володимир Путін зацікавлений у загостренні ситуації на сербсько-косовському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Деспотичний президент Путін - це людина війни, і він зацікавлений у поширенні війни, оскільки хоче нормалізації війни", - сказав політик.

Курті зазначив, що очільник Кремля хотів би, аби всі ставилися до війни як до нормального стану речей, згадавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Водночас прем'єр-міністр Косово наголосив, що зараз його країна має свої інституції, органи правопорядку й оборони та готова себе захищати.

Сербія може напасти на Косово

Політик також припустив, що Сербія все ж може вдатися до війського вторгнення.

"Ми не маємо виключати, що ця агресивна політика Белграда може також трансформуватися в напад на Косово в той чи інший спосіб", - додав Курті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією та Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 липня були чутні звуки стрілянини та сирени.

Детальніше читайте у матеріалі: "Ситуація загострюється. Що відбувається між Сербією та Косово".

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