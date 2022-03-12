Премьер Израиля предложил Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны. Он отказался

По словам источника издания в правительстве Украины, Зеленский не последовал совету Беннета.

Источник утверждает, что телефонный разговор был инициирован Беннетом.

"На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение", - сказал Беннетт.

В свою очередь Зеленский дал краткий ответ: "Я вас понял".

Источник заявил, что Зеленскому не понравился такой совет от израильского чиновника.

"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены этого делать. Мы знаем, что предложение Путина - это только начало", - заявил источник издания.