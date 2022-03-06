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Беннет попытается выступить посредником между Москвой и Киевом, даже если шансы невелики

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Тель-Авив, Воскресенье 06 марта 2022 14:32
Беннет попытается выступить посредником между Москвой и Киевом, даже если шансы невелики Фото: премьер-министр Нафтали Беннет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Израиль продолжит попытки стать посредником между Россией и Украиной, даже если успех кажется маловероятным. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил об этом после возвращения с неожиданных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В телеобращении к своему кабинету Беннет не сообщил подробностей о своей трехчасовой встрече в Кремле с Путиным в субботу, заявив лишь, что она получила "благословение и поддержку всех сторон" - намек на Соединенные Штаты, среди прочих держав.

"Мы продолжим помогать везде, где это потребуется, даже если шансы невелики", - сказал Беннет. Он заяви, что поскольку есть доступ ко всем сторонам, он считает моральным долгом сделать все возможное.

В офисе Беннета сообщили, что за выходные он трижды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Израиль осудил вторжение России в Украину, выразил солидарность с Киевом и направил гуманитарную помощь. Но Беннет не ответил на просьбы Украины о военной помощи и оставил открытыми каналы для России, с которой Израиль координирует операции против иранских войск в Сирии.

Министр связи Израиля Йоаз Хендель заявил, что отклонил запросы Украины о запрете девяти российских СМИ на том основании, что они занимаются пропагандой.

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что Израиль, население которого составляет 9,2 миллиона человек, готовится к "очень, очень большой волне" иммиграции, вызванной войной.

По ее словам, это может повлечь за собой принятие более 200 тысяч украинцев, которые являются евреями или имеют еврейские семейные связи, и более 600 тысяч россиян из тех же категорий.

В ответ на то, что местные СМИ представили как попытку предотвратить бегство российских олигархов в Израиль для уклонения от санкций, Управление аэропортов Израиля заявило, что оно получило инструкции не разрешать парковку частных самолетов более чем на 24 часа.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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