Прем'єр Ізраїлю запропонував Зеленському прийняти умови Путіна для припинення війни. Він відмовився

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не пішов раді Беннета.
Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.
"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.
У свою чергу Зеленський дав коротку відповідь: "Я вас зрозумів".
Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.
"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.
Нагадаємо, 8 березня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю.
Раніше повідомлялося, що Беннет спробує виступити посередником між Москвою і Києвом.
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