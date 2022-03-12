RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єр Ізраїлю запропонував Зеленському прийняти умови Путіна для припинення війни. Він відмовився

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не пішов раді Беннета.

Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.

"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.

У свою чергу Зеленський дав коротку відповідь: "Я вас зрозумів".

Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.

Нагадаємо, 8 березня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що Беннет спробує виступити посередником між Москвою і Києвом.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниІзраїль