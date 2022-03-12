Прем'єр Ізраїлю запропонував Зеленському прийняти умови Путіна для припинення війни. Він відмовився

За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не пішов раді Беннета.

Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.

"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.

У свою чергу Зеленський дав коротку відповідь: "Я вас зрозумів".

Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.