Премьер Израиля о переговорах РФ и Украины: есть прогресс, но остаются большие разногласия

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что в переговорном процессе между Украиной и Россией есть прогресс. Однако, по его словам, между сторонами остаются большие разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Впереди еще долгий путь, потому что... есть несколько спорных вопросов, некоторые из них фундаментальные", - заявил Бенет.

При этом глава правительства Израиля добавил, что его страна "вместе с другими друзьями в мире продолжит попытки преодолеть разрыв и положить конец войне".