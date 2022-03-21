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Прем'єр Ізраїлю про переговори РФ і України: є прогрес, але залишаються великі розбіжності

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет заявив, що в переговорному процесі між Україною і Росією є прогрес. Проте, за його словами, між сторонами залишаються великі розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Попереду ще довгий шлях, тому що... є кілька спірних питань, деякі з них фундаментальні", - заявив Бенет.

При цьому глава уряду Ізраїлю додав, що його країна "разом з іншими друзями у світі продовжить спроби подолати розрив і покласти край війні".

Нагадавши, Ізраїль погодився виступити посередником між Україною і Росією.

Крім того, 20 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю. Він розкритикував небажання ізраїльської влади продати Україні оборонну систему"Залізний купол".

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