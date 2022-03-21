Прем'єр Ізраїлю про переговори РФ і України: є прогрес, але залишаються великі розбіжності

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет заявив, що в переговорному процесі між Україною і Росією є прогрес. Проте, за його словами, між сторонами залишаються великі розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Попереду ще довгий шлях, тому що... є кілька спірних питань, деякі з них фундаментальні", - заявив Бенет.

При цьому глава уряду Ізраїлю додав, що його країна "разом з іншими друзями у світі продовжить спроби подолати розрив і покласти край війні".