Израиль согласился быть посредником между Украиной и Россией, - Ермак
Израиль согласился выступить посредником на переговорах между Украиной и Россией. Кроме того, Израиль примет участие в гуманитарной составляющей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.
"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", - заявил Ермак.
Кроме того, Израиль разрешит въезд родственникам украинцев, которые уже находятся на территории страны.
Напомним, сегодня запланирован четвертый раунд переговорного процесса между Украиной и Россией.
Перед началом переговоров Михаил Подоляк заявил, что Россия до сих пор находится иллюзии и оправдывает насилие над украинцами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.