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Израиль осудил "резню в Буче" и обвинил Россию в военных преступлениях

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 21:48
Израиль осудил "резню в Буче" и обвинил Россию в военных преступлениях Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил события, произошедшие в Буче в период оккупации российскими военными. Министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Российскую Федерацию в зверствах, совершенных в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Мы поражены тем, что мы видим в Буче, ужасные снимки, и мы осуждаем их. Фотографии очень жестокие. Страдания украинских граждан являются огромными, и мы делаем все возможное, чтобы помочь", - заявил Беннет.

Однако, в отличие от Беннета, Лапид заявил, что именно Российская Федерация виновата в зверствах, которые произошли в Буче.

"Большая и сильная страна вторгается на территорию меньшей и слабой страны без всяких оснований. Фотографии и свидетельства из Украины ужасают. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я осуждаю эти военные преступления", - заявил Лапид.

Также министр отметил, что надежда есть, поскольку мир не молчит, не ограничен экономической выгодой и продолжает выступать на стороне нашей страны.

Напомним, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.

Война России против Украины длится сорок один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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