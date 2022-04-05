Израиль осудил "резню в Буче" и обвинил Россию в военных преступлениях

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил события, произошедшие в Буче в период оккупации российскими военными. Министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Российскую Федерацию в зверствах, совершенных в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

"Мы поражены тем, что мы видим в Буче, ужасные снимки, и мы осуждаем их. Фотографии очень жестокие. Страдания украинских граждан являются огромными, и мы делаем все возможное, чтобы помочь", - заявил Беннет.

Однако, в отличие от Беннета, Лапид заявил, что именно Российская Федерация виновата в зверствах, которые произошли в Буче.

"Большая и сильная страна вторгается на территорию меньшей и слабой страны без всяких оснований. Фотографии и свидетельства из Украины ужасают. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я осуждаю эти военные преступления", - заявил Лапид.

Также министр отметил, что надежда есть, поскольку мир не молчит, не ограничен экономической выгодой и продолжает выступать на стороне нашей страны.