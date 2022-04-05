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Ізраїль засудив "різанину в Бучі" і звинуватив Росію у військових злочинах

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Вівторок 05 квітня 2022 21:48
Ізраїль засудив "різанину в Бучі" і звинуватив Росію у військових злочинах Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет засудив події, які відбулись в Бучі в період окупації російськими військовими. Міністр закордонних справ Яір Лапід звинуватив Російську Федерацію у звірствах, які вона вчинила у місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Ми вражені тим, що ми бачимо у Бучі, жахливі знімки, і ми засуджуємо їх. Фотографії дуже жорстокі. Страждання українських громадян є величезними, і ми робимо все можливе, щоб допомогти", - заявив Бенет.

Однак, на відмінну від Бенета, Лапід заявив, що саме Російська Федерація винна у звірствах, які відбулися в Бучі.

"Велика та сильна країна вторгається на територію меншої та слабкої країни без жодних підстав. Фотографії та свідчення з України жахають. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення. Я засуджую ці військові злочини", - заявив Лапід.

Також міністр зауважив, що надія є, оскільки світ не мовчить, не обмежений економічною вигодою й продовжує виступати на боці нашої країни.

Нагадаємо, з початку квітня російські окупанти почали відступати із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Після їхнього відходу в містах знайшли вбитих та закатованих мирних жителів. Про мертвих і тих, хто вижив - у репортажі РБК-Україна.

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