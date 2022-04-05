Ізраїль засудив "різанину в Бучі" і звинуватив Росію у військових злочинах
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет засудив події, які відбулись в Бучі в період окупації російськими військовими. Міністр закордонних справ Яір Лапід звинуватив Російську Федерацію у звірствах, які вона вчинила у місті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
"Ми вражені тим, що ми бачимо у Бучі, жахливі знімки, і ми засуджуємо їх. Фотографії дуже жорстокі. Страждання українських громадян є величезними, і ми робимо все можливе, щоб допомогти", - заявив Бенет.
Однак, на відмінну від Бенета, Лапід заявив, що саме Російська Федерація винна у звірствах, які відбулися в Бучі.
"Велика та сильна країна вторгається на територію меншої та слабкої країни без жодних підстав. Фотографії та свідчення з України жахають. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення. Я засуджую ці військові злочини", - заявив Лапід.
Також міністр зауважив, що надія є, оскільки світ не мовчить, не обмежений економічною вигодою й продовжує виступати на боці нашої країни.
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